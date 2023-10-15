15 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
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15 Ekim tarihinde hangi futbol maçları oynanacak, hangi takımlar sahaya çıkacak? Merak eden futbolseverler için bugünün maç programı ve yayın saatleri araştırılmaktadır. Peki, 15 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Günün futbol karşılaşmaları için tüm hazırlıklar tamamlandı. 15 Ekim tarihinde futbolseverleri heyecanlandıracak birbirinden çekişmeli maçlar sahne alacak. Hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar ne zaman başlayacak ve hangi kanallarda yayınlanacak araştırılıyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, 15 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
15 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Euro 2024 Elemeleri
Gürcistan - Güney Kıbrıs
İsviçre - Belarus
Çekya - Faroe Adaları
Galler - Hırvatistan
Kosova - İsrail
Norveç - İspanya
Türkiye - Letonya