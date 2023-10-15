15 Ekim tarihinde hangi futbol maçları oynanacak, hangi takımlar sahaya çıkacak? Merak eden futbolseverler için bugünün maç programı ve yayın saatleri araştırılmaktadır. Peki, 15 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

15 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Günün futbol karşılaşmaları için tüm hazırlıklar tamamlandı. 15 Ekim tarihinde futbolseverleri heyecanlandıracak birbirinden çekişmeli maçlar sahne alacak. Hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar ne zaman başlayacak ve hangi kanallarda yayınlanacak araştırılıyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, 15 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

15 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Euro 2024 Elemeleri

Gürcistan - Güney Kıbrıs

İsviçre - Belarus

Çekya - Faroe Adaları

Galler - Hırvatistan

Kosova - İsrail

Norveç - İspanya

Türkiye - Letonya