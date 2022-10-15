15 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
15 Ekim 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
00:45 Haftanın Golleri
01:00 Süper Hikayem
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Gaziantep Fk - A. Demirspor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 İstanbulspor - Ankaragücü
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Trabzonspor - İstanbulspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Santra
12:30 Kocaelispor - Fenerbahçe
14:00 Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 C. Alanyaspor-fta Antalyaspor
15:00 Y. Kayserispor - Galatasaray
15:30 Ankaragücü - Fenerbahçe
16:00 Fenerbahçe - V. Karagümrük
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 C.alanyaspor - F.t.antalyaspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio