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15 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

15 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Ekim 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

00:45 Haftanın Golleri

01:00 Süper Hikayem

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Gaziantep Fk - A. Demirspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 İstanbulspor - Ankaragücü

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Trabzonspor - İstanbulspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Santra

12:30 Kocaelispor - Fenerbahçe

14:00 Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 C. Alanyaspor-fta Antalyaspor

15:00 Y. Kayserispor - Galatasaray

15:30 Ankaragücü - Fenerbahçe

16:00 Fenerbahçe - V. Karagümrük

18:00 Sanal Direktör

19:00 beIN Süper Lig

20:00 C.alanyaspor - F.t.antalyaspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Fenerbahçe beIN TV Haberler

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