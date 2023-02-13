Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Deprem bölgesinde ziyarwetlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeler kira ve taşınma yardımı yapılacağını açıkladı. Peki,15 bin TL kira ve taşınma yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak? Kira ve taşınama yardımı başvuruları nasıl yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 29 bin 605'e yükselirken. Bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bölgede ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeler kira ve taşınma yardımı yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalının ardından vatandaşlar 15 bin TL kira ve taşınma yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak? Kira ve taşınama yardımı başvuruları nasıl yapılacak? Kira yardımı başvurusu başladı mı? Detaylar haberimizde...

15 BİN TL KİRA VE TAŞINMA YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPLACAK?

Hane başına verilecek kira ve taşınma yardımı 15 bin TL olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Kira yardımını da inşallah yapacağız." ifadelerini konuşmasında yer verdi. Buna göre kira ve taşınma yardımı ödemeleri önümüzdeki hafta gerçekleşecek kabine toplantısının ardından depremzedelere kira ve taşınma destek ödemelerinin yapılmaya başlaması bekleniliyor.

KİRA VE TAŞINMA DESTEĞİŞ ÖDEMELERİNİN BŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hassalar bırakan deprem faciasının ardından depremzedeler 15 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacağı cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Depremzedeler kira ve taşınma yardımı başvurularını e devlet üzerinde yapabilecek. Başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında resmi kurulmadan henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya dair bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.