15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri
Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 15 Aralık dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!
Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
DÜN GECE DEPREM OLDU MU?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
Tarih: 2023.12.15, Saat: 06:23:59
Enlem: 38.1615, Boylam: 36.5950
Derinlik: 3.9 km
Yer: KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih: 2023.12.15, Saat: 06:18:06
Enlem: 38.3775, Boylam: 37.6328
Derinlik: 6.0 km
Yer: KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih: 2023.12.15, Saat: 05:56:52
Enlem: 36.7003, Boylam: 34.1917
Derinlik: 13.7 km
Yer: KOSERELI-ERDEMLI (MERSIN)
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih: 2023.12.15, Saat: 05:54:49
Enlem: 38.4202, Boylam: 37.3882
Derinlik: 8.1 km
Yer: GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih: 2023.12.15, Saat: 04:51:15
Enlem: 38.1850, Boylam: 38.6168
Derinlik: 6.5 km
Yer: SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih: 2023.12.15, Saat: 04:34:07
Enlem: 37.7762, Boylam: 27.0025
Derinlik: 6.7 km
Yer: KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih: 2023.12.15, Saat: 04:18:54
Enlem: 38.2250, Boylam: 25.7495
Derinlik: 2.2 km
Yer: EGE DENIZI
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih: 2023.12.15, Saat: 03:57:00
Enlem: 38.1460, Boylam: 37.0555
Derinlik: 6.9 km
Yer: CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih: 2023.12.15, Saat: 03:48:30
Enlem: 38.4822, Boylam: 39.2935
Derinlik: 2.1 km
Yer: BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
Çözüm Niteliği: İlksel
Tarih: 2023.12.15, Saat: 03:33:05
Enlem: 38.3028, Boylam: 38.2458
Derinlik: 6.0 km
Yer: YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
Çözüm Niteliği: İlksel