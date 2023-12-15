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15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri

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Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 15 Aralık dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri

Tarih: 2023.12.15, Saat: 06:23:59

Enlem: 38.1615, Boylam: 36.5950

Derinlik: 3.9 km

Yer: KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.15, Saat: 06:18:06

Enlem: 38.3775, Boylam: 37.6328

Derinlik: 6.0 km

Yer: KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.15, Saat: 05:56:52

Enlem: 36.7003, Boylam: 34.1917

Derinlik: 13.7 km

Yer: KOSERELI-ERDEMLI (MERSIN)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.15, Saat: 05:54:49

Enlem: 38.4202, Boylam: 37.3882

Derinlik: 8.1 km

Yer: GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.15, Saat: 04:51:15

Enlem: 38.1850, Boylam: 38.6168

Derinlik: 6.5 km

Yer: SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.15, Saat: 04:34:07

Enlem: 37.7762, Boylam: 27.0025

Derinlik: 6.7 km

Yer: KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.15, Saat: 04:18:54

Enlem: 38.2250, Boylam: 25.7495

Derinlik: 2.2 km

Yer: EGE DENIZI

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.15, Saat: 03:57:00

Enlem: 38.1460, Boylam: 37.0555

Derinlik: 6.9 km

Yer: CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.15, Saat: 03:48:30

Enlem: 38.4822, Boylam: 39.2935

Derinlik: 2.1 km

Yer: BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.15, Saat: 03:33:05

Enlem: 38.3028, Boylam: 38.2458

Derinlik: 6.0 km

Yer: YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)

Çözüm Niteliği: İlksel

Emir Ceran
Emir Ceran
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Deprem 3. Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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