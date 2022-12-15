15 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 15 Aralık Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Aralık Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Aralık Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TİYENLİ TARIMSAL SULAMA TR.89 VE CİVARLARI
- 15.12.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM PEKER MAHALLESİ, YARHASANLAR MAHALLESİ, 1. ANAFARTALAR MAHALLESİ, ÇARŞI MAHALLESİ UTKU MAHALLESİ
- 15.12.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ, ALAYBEY MAHALLESİ SAKARYA MAHALLESİ KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ AHMET BEDEVİ MAHALLESİ AKPINAR MAHALLESİ
- 15.12.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADİL KÖY MH,DARKALE MH,ÇİFTLİK MH,ELİ ATÖLYE ÖZEL TRAFOSU,MASKİ ÇİFTLİK İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ MERKEZ OCAK TRAFOSU,TKİ ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU,TURKCELL ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU,SOMA KÖMÜR İŞLETMERİ A.Ş. ÖZEL TRAFOSU,MİS AMBALAJ ÖZEL TRAFOSU,ABDURRAHMAN KARAKAYA ÖZEL TRAFOSU
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NAMAZGAH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ HÜRRİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NİHAT DANIŞMAN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ, NAMAZGAH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ KARAMANLI MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ (TR-1)
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ (TR-4/2)
- 15.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HARMANDALI -HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ -AŞAĞIÇOBANİSA -YUKARIÇOBANİSA -ŞİRİN - AYVACIK -SANCAKLI ÇEŞMEBASI -SANCAKLI KAYADİBİ -KARAOĞLANLI -SANCAKLI BOSKÖY -SANCAKLI UZUNÇINAR -SANCAKLI İĞDECİK MAHALLELERİ DERİCİLER SİTESİ İZSU VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR MASKİ İÇME SULARI
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÖĞÜTÇÜK BELEN MAHALLESİ TAMAMI
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMA MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CD VE CİVARI , ZİYAGÖKALP CD BİR BÖLÜMÜ, KAYALIK SK,KARCILAR SK,DÜBEK SK,HAZNEDAR SK,TURNA SK VE CİVARI ,CAMİ SK ,YILDIRIM BEYAZIT CD BİR BÖLÜMÜ ,HAMAM SK, SAMSACI MAHALLESİ ALPARSLAN SK,DEVRAN SK,DÜBEK SK,VARLIK SK,YILDIRAY SK,KELEBEK SK,DARKALE SK, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK,ÜSTÜN SK,DEVECİOĞLU SK,TEPE SK,LALELİ SK,FİLİZ SK,CEVHER SK,ANIT SK.
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞMURLAR TARIMSAL SULAMA
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TAYTAN BERBER OĞLU ÇİFTLİĞİ VE 3E-CB GIDA SAN A.Ş ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAZLI ALTIN TARIMSAL SULAMA
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI POYRAZ MAHALLESİ YAZLA SOKAK
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇEKÖY SARICALAR GÜR İPEK TAVUKÇULUK
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAPAKLI MAHALLESİ MERKEZ
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜTAŞ AGRO ÜSTÜ TARIMSAL SULAMA (KÜTAŞ AGRO ENH)
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜTAŞ AGRO ÜSTÜ TARIMSAL SULAMALAR (ESKİ YAĞBASAN ENH)
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTAY MAHALLESİNİN; TUHAFİYECİLER, PİYALEOĞLU, SEVİNÇ, TINAZTEPE, AKGÜN, GÜNEŞ, SELÇUK, DİLEK, DÖMEKE, BİLGİ, DUMLUPINAR SOKAKLARI, CUMHURİYET MAHALLESİNİN; YEDİ EYLÜL, AKÇAKMAK, Ş. HASAN ÇIRAK, KARACA SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SUBAŞI MAHALLESİNİN; SEYFİ DEMİRSOY, ŞEN, ORTA, SON, ÇAVDAR, GÜNDOĞU SOKAKLARI, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ, İZMİR ANKARA ASFALTI ÜZERİNDEKİ TİCARİ VE AKARYAKIT İSTASYONLARI VE CİVARLARI.
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; BARIŞ MANÇO, KAYALI, İZMİR - UŞAK ASFALTI, KARADENİZ, AV. RAŞİT AKAN, MİMAR SİNAN, SADIKLAR SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 15.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE SÜLEYMAN DEMİREL BLV. 1. SARIKIZ SK.
- 15.12.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAYPINAR, YENİKÖY, BAŞLIOĞLU, ŞİRİNYER, MUSLUKGEDİĞİ, KESKİNLER, BAŞLAR MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 15.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FIRAT CD. 1. FIRAT SK. 2. FIRAT SK.1. EMRE SK.
- 15.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILICA MAHALLESİ KENAN EVREN PARKI VE ÇEVRESİ
- 15.12.2022 12:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HARMANDALI -HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ -AŞAĞIÇOBANİSA -YUKARIÇOBANİSA -ŞİRİN - AYVACIK -SANCAKLI ÇEŞMEBASI -SANCAKLI KAYADİBİ -KARAOĞLANLI -SANCAKLI BOSKÖY -SANCAKLI UZUNÇINAR -SANCAKLI İĞDECİK MAHALLELERİ DERİCİLER SİTESİ İZSU VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR MASKİ İÇME SULARI
- 15.12.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEYH SİNAN MAHALLESİ ATATÜRK BLV. HÜSEYİNOĞLU SK. SELÇUK SK. SERİN SK. ALİ KOÇ CD. ESER SK. KIRGIZİSTAN SK. KAVAKLI SK. HORASAN SK. TÖRE SK. YUSUF AKCURA SK. ÖZBEKİSTAN SK.
- 15.12.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE BAIM ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ ATATÜRK BLV. 1. ATATÜRK SK. ZİYA GÖKALP CD.
- 15.12.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ EMİN İNŞAAT VE ÇEVRESİ
- 15.12.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ KOÇU İNŞAAT VE ÇEVRESİ
- 15.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ FATİH RÜŞTÜ ZORLU CD. DR. SADIK AHMET CD. HASAN POLATKAN CD. GÜMÜŞPALA CD. KURTULUŞ MAHALLESİ DEVLET SK. BAHÇELİ SK. BOZOK SK.
- 16.12.2022 08:30 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET, GÜZELYURT, HAFSA SULTAN, LALELİ, MESİR MAHALLELERİ
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL, HAFSASULTAN, LALELİ MAHALLELERİ, YENİ MAHALLE
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARBAROS, KUŞLUBAHÇE, SPİL, YARSAHANLAR MAHALLELERİ
- 16.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KECİLİKÖY MAHALLESİ