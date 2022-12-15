15 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 15 Aralık Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Aralık Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 15.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle YILDIRIM BEYAZIT,RAFET PAŞA,BARBAROS,KAZIM DİRİK,TUNA,YEŞİLOVA, KOŞUKAVAK,BİRLİK MAHALLELERİ,BMC OPAR SAN.,KRİSTAL YAĞLARI,EGE ÜNİV. HASTANESİ,İZRAY,İZRAY İZSU,DESTEK ORGANİZASYON TEMİZLİK,HAS OTOMOTİV
- 15.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇINARLI MAHALLESİ,ÜZÜMSAN,RODOP TÜTÜN, FLORYA GAYRİMENKUL
- 15.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİGARAJ VE CİVARLARI
- 15.12.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE SÜLEYMANLI, OVACIK, ÇAMKÖY, NARLICA, ALACALAR, TEPEKÖY, KÜÇÜKKAYA, OTOGAR, LABELLA OTEL, YALNIZEV, TEĞELTİ, YERLİLER, ÇAKIRLAR, ÇAVUŞALİ, KAPIKAYA, İNCECİKLER MAHALLELERİ VE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR
- 15.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ 289, 291, 340, 342, 350, 352 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 15.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ MERSİNAKİ CADDESİ, 247, 248, 249, 250, 251, 274 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 15.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,1620/25-26-37 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,1620/34-23-27-90-92,1615/17 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,TÜRKTELEKOM ÖZKANLAR SANTRALİ,GENÇ ÖZGÜR KOOP
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6449-6448,6447,6439,6437,6446/3,6442,6446/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6441/1,6442,6418,6447,6407,6409,6449 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6441,642,6435/1,6441/1,6449 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,2208-2202-2208-2209-2210-2211 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KADİFEKALE MAHALLESİ,998-998/1-1000/1-5249-5251-5260-5261/1-5262 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,625,626,629/1,629/8 SK. ARASI HALI SAHASI,626,627,628/1,629,629,629/2,629/3, 629/6,653,626/3,629,629/4,629/5,10,212,214,215,216,217 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞIK VEYSEL MAHALLESİ YEŞİLLİK CADDESİ,584,628,4000,4001,4034,4035,5733, 5733/1,4003,4004, 4005, 5733,5813,5815,5844,5845,5846 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI TETUSA AQUA PARK, 16062, 16071, 16072, 16075, 16089, 16091, 16092 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 15.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , ILDIR BÖLGESI BIR KISMI A-101 DNS GES , PAK2 GES , MORYEŞIL GES , PAK1 GES
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 A KOLU
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI (TR-3) D KOLU
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAH. 426-430 ARSI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-3
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAH.3639,3604,3623,3602/1
- 15.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPKENT MAH.NACI TUNCEL,CEMALI TUNCER CADDELERI,1051,1037,1055,1028,1009,1044,1040,5137,5127,5125,5014 SOKAKLAR VE CIVARI TR-113 B KOLU
- 15.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN MAHALLESI 586, 595. SK., KEMAL ERTAN CD., 502, 589. SK., 564. SK., 597. SK., 566, 591. SK., 550. SK., 593, 594, 592, 583 SK. SK., 588, 595 SOKAKLARDIR
- 15.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALIKLIOVA MAHALLESI BIR KISMI VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 15.12.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ,BESTEKAR SADİ HOŞSES,2032,2032/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 10:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAH.3024-3025-3030-3031-3032 SOKSKLAR VE CIVARLARI TR-4
- 15.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ,KARABAĞLAR MAHALLESİ,4536,4539,4545,4546,4547,4549,4551,4554,4556,4558,4560,4569, 4575,4575/1-2,4576,4577,4577/2,4654,4655,4656,4658 SOKAKLAR VE CİVARI,NEZİRE MERZECİ İLKOKULU
- 15.12.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ A.FUAT CEBESOY,A.FUAT ERDEN,BAHRİYE ÜÇOK,ABDİ İPEKÇİ, CENNETÇEŞME,GAZİ, LİMONTEPE,SALİH OMURTAK,UMUT,YÜZBAŞI ŞERAFETTİN,PEKER,ÖZGÜR MAHALLELERİ,5029,5051,5053,5054,5055,5056, 5057,5058,5061,5071,5157,5131,5138, 3932,3921/1,3620/1,3820/2,3835,3839,3863,3864,3865, 3868, 3868/3,3869,3882,3820, 3837,3839,3842,3843,3844,3845,3847,3848,3849,3850,3852,3853,3856,3857, 3859, 3862,3863,3864,3865,9690,9690/1,9696,9701,9721,9750,9751,9752,9753,9754,9755,9757,9758, 9760,9780,9781 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ
- 15.12.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHIT MEHMET MAHALLESI 335, 360, 361, 364 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE OBAKENT SITESI, SERAKENT SITESI, DORUK SITESI VE ÇEVRESI
- 15.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , BOYABAĞI , EŞENDERE , ANBARSEKI , SAIP KÖYLERI TAMAMI , TURKCELL , TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 15.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES ÖZDERE CUMHURIYET MH KORU ST OTELLER BÖLGESI İZMIR CD CIVARI
- 15.12.2022 14:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "ŞEHIT MEHMET MAHALLESI TIRE ALTINEVLER SITESI, YENI DOĞAKENT SITESI, WINDGURU ÖZEL TR ALTINKUM MAHALLESI 11 EVLER SITESI, ALTINKUM PLAJI, KUMKILISE KÜME EVLER VE ÇEVRESI"
- 15.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKSU MAHALLESİ,679/30 İLE 693/13,690/1,690/9,693/4,693/10,693/16,693/17,637/4,637/20,637/29, 637/30,637/32,637/38,637/39, 637/40,679/18,692,692/2,692/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YÜZBAŞI ŞERAFETTİN,DEVRİM,ZAFERTEPE,YENİGÜN,GAZİ,ÖZGÜR, UZUNDERE MAHALLESİ,531,3931, 3932,3953,3952,3741,3745,3746,3744,3747,3753,3754,3755, 3749,3743,3753/14,3754/1, 3753/13-5-4-3-2-7-9-1,3915,3918,3919,3933,3923,3939, 3932,3915,3954,3959,3955,3960,3956,3958,3957,3953, 3951,3959/33-3959/27,3886, 3887,3889,3890,3891,3892,3894,3895,3898,3899,3904,3910,3911,3912, 3913,3914, 3917,3921,3977 SOKAKLAR,KOMKENT(TRF-1) UZUNDERE
- 15.12.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - DENIZ LOJMANLARI , İZSU , 2. FILO LOJMANLARI , YILDIZ TEPE , PANORAMA , İMECE , BIZIMKILER , YAMAÇ EVLERI , BÜYÜKKENT , SITELERI , YENILIMAN MEVKII BIR KISMI , AKÇAKILISE TAMAMI , TEPEBOZ , BOZKÖY , NIHAT ALAKUŞ , DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI ,
- 15.12.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI "
- 15.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 11039, 12000, 12012, 12026, 12500 13067, 13069 SOKAKLAR VE ÇEVRESI KEMALPAŞA CADDESI, UĞUR MUMCU CADDESI, CUMHURIYET CADDESI, ALAÇATI PAZARYERI VE ÇEVRESI
- 16.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,VALTAN ORMAN SAN.,İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, KOMPETAN OTOMOTİV, VİLLATUR,RAFLES KAUÇUK
- 16.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle YILDIRIM BEYAZIT,RAFET PAŞA,BARBAROS,KAZIM DİRİK,TUNA, YEŞİLOVA, KOŞUKAVAK,BİRLİK MAHALLELERİ,BMC OPAR SAN.,KRİSTAL YAĞLARI,EGE ÜNİV. HASTANESİ,İZRAY,İZRAY İZSU,DESTEK ORGANİZASYON TEMİZLİK,HAS OTOMOTİV
- 16.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇINARLI MAHALLESİ,ÜZÜMSAN,RODOP TÜTÜN, FLORYA GAYRİMENKUL