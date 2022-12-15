15 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 15 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Aralık Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34574109

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-105, G-108, G-202, G-204, G-205, G-206, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-40, G-41, G-410, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-54, G-57, G-588, G-76, G-83, G-84, G-85, G-86, G-87, G-88, G-91, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348., 410., 418., 419., 420., 421., 425., 426., 427., 449., 450., 451., 452., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 462., BALIK YOLU, BALİNA, OZANLAR, YONCA sk / SULTANİYE mah BALIK YOLU sk / YUNUS EMRE mah 379. sk / İNÖNÜ mah 368., 418., 419., BALİNA, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 15/12/2022 00:00:00 - 15/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574094

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 855., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1001., PAZARYOLU sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34575505

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 884., 886., 887., BAHÇE YOLU sk / ÜÇEVLER mah 887., 889., 890., 892., 893., 894., 895., 897., 898., 902., 903., 904., 905., 906., 910., 915., 918., 919., 920., 921., 923., 924., 929., 942., 946., BAHÇE YOLU, PAZARYOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34581840

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1153. sk / ÇINAR mah 1394., 1427., ERZURUM KONGRE, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah 1453. sk bölgelerinde 15/12/2022 10:00:00 - 15/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-12-15 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34581876

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BALIKÇIN, BÜLBÜL, FLAMAN, KIZ KUŞU, MARTI, SAKA KUŞU, SERÇE, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TURNA, YARASA, YENİ BÜLBÜL, ZÜMRÜTÜ ANKA, ŞAHİN sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574841

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah BAHARİYE sk bölgelerinde 15/12/2022 10:00:00 - 15/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34574840

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AKARSU, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.KILAVUZ, 1.SERHAT, 2.AKARSU, 2.UĞUR, ARİF HİKMET, EMRE, KEMALPAŞA, NİFER sk bölgelerinde 15/12/2022 10:00:00 - 15/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH ilçesinde 2022-12-15 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34574258

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MANDALİNA, PORTAKAL sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34575526

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES sk / BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA sk / OSMANGAZİ mah 2601., 2604., 2606., 2607., 2608., 2609., 2611., 2616., 2617., 2618., 2619., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2661., 2662., AHMET HAŞİM, ALGÜL, ARI, ASLANAĞZI, AÇELYA, AŞIK, BAHAR, BAHÇE, BARAN, BAŞAK, BESTE, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, DERYA, DESTAN, EFELİK, ESEN, FESLEĞEN, GAZİ, GELİN, GÜFTE, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, GÜVEN, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KOVA, KOVAN, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, LAVANTA, LİLYUM, LİTYUM, MADIMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MISRA, MORMENEKŞE, NEZİH, OVA, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETEK, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, TAÇ, TEKİN, TUNA, UTKU, VATAN, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YEŞİLDAĞ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇELENK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, ÜÇGÜL, İKİZLER, İLGİN, ŞAFAK, ŞEBBOY, ŞEN, ŞUMNU sk / İSTİKLAL mah GÜLHATMİ sk bölgelerinde 15/12/2022 09:00:00 - 15/12/2022 17:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.