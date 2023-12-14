15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Aralık Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Aralık Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 15 Aralık Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!

15 Aralık CUMA HUTBESİ YAYINLANDI