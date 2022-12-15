15 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 15 Aralık 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Dünya Kupası Özetler 04:00 Spor Artı 05:00 Aktüel Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Dünya Kupası Özetler 10:00 Spor Bülteni 11:00 TBMM-TV 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:30 Dünya Kupası Özetler 20:00 Kupa Saati 22:00 Gündem Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Futbol Spor TV Haberler

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