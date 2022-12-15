15 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
15 Aralık 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:55 Haberler
02:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
03:30 Snooker: İngiliz Açık
05:00 Biatlon Dünya Kupası
06:15 Biatlon Dünya Kupası
07:00 Snooker: İngiliz Açık
08:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:30 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
10:30 Snooker: İngiliz Açık
12:30 Judo Show
13:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
14:15 Kayakla Atlama Dünya Kupası
15:00 Snooker: İngiliz Açık
20:00 Binicilik: Grand Slam
21:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:45 Snooker: İngiliz Açık