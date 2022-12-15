15 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 15 Aralık 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Gecesi 01:00 B. Giresunspor - Beşiktaş 03:00 Hk Ümraniyespor-y. Kayserispor 04:00 Maç Saati 04:45 Süper Lig Haftanın Golleri 05:00 Spor Gecesi 06:00 M. Başakşehir - Dg Sivasspor 07:45 1 Yıldız 10 Gol 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Nostalji Maçlar Sezonu 09:45 Süper Lig Haftanın Golleri 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Nostalji Maçlar Sezonu 14:00 Trabzonspor - Kasimpaşa 15:00 Maç Saati 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 Fenerbahçe - V. Karagümrük 17:00 Maç Saati 18:00 Süper Lig Maç Özetleri 19:00 Bein 1. Lig 20:30 Sporun Mabetleri 21:00 Dünya'nın Kupası 22:00 Süper Hikayem 23:00 İstatistik Bankası 23:30 Süper Lig Haftanın Golleri 23:45 1. Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Maç Özetleri Spor TV Haberler

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