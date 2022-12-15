15 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
15 Aralık 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Gecesi
01:00 B. Giresunspor - Beşiktaş
03:00 Hk Ümraniyespor-y. Kayserispor
04:00 Maç Saati
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Spor Gecesi
06:00 M. Başakşehir - Dg Sivasspor
07:45 1 Yıldız 10 Gol
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Nostalji Maçlar Sezonu
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Nostalji Maçlar Sezonu
14:00 Trabzonspor - Kasimpaşa
15:00 Maç Saati
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Fenerbahçe - V. Karagümrük
17:00 Maç Saati
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Bein 1. Lig
20:30 Sporun Mabetleri
21:00 Dünya'nın Kupası
22:00 Süper Hikayem
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri