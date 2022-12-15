Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

15 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Aralık 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Gecesi

01:00 B. Giresunspor - Beşiktaş

03:00 Hk Ümraniyespor-y. Kayserispor

04:00 Maç Saati

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Spor Gecesi

06:00 M. Başakşehir - Dg Sivasspor

07:45 1 Yıldız 10 Gol

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Nostalji Maçlar Sezonu

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Nostalji Maçlar Sezonu

14:00 Trabzonspor - Kasimpaşa

15:00 Maç Saati

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Fenerbahçe - V. Karagümrük

17:00 Maç Saati

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Bein 1. Lig

20:30 Sporun Mabetleri

21:00 Dünya'nın Kupası

22:00 Süper Hikayem

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Maç Özetleri Spor TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title