15 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

15 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete, atama kararları ve ilanları ile yayımlandı. Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları dahil olmak üzere, alınan kararların detaylarına gazetenin PDF versiyonundan ulaşabilirsiniz. Resmi Gazete'deki kararlar ve ilanlar hakkında detaylı bilgi haberimizde.