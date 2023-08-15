15 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!
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15 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete, atama kararları ve ilanları ile yayımlandı. Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları dahil olmak üzere, alınan kararların detaylarına gazetenin PDF versiyonundan ulaşabilirsiniz. Resmi Gazete'deki kararlar ve ilanlar hakkında detaylı bilgi haberimizde.
15 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Ağustos 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Ağustos 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
–– Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2019/39068 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2018/12161 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2018/15873 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2019/35842 Başvuru Numaralı Kararı
–– Yargıtay 7, 8, 10 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri