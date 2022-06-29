(15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren...) Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren...) Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
(15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren...) Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

29 Haziran Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren...) Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'ta Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?

(15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren...) Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 29 HAZİRAN ÇARŞAMBA 50 BİN LİRALIK SORUSU

15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'ta Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?

A-) 0

B-) 1

C-) 10

D-) 1000

Doğru Cevap : A şıkkı 0

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Magazin Haberler

title