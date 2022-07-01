(15-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerinde...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 15-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 TEMMUZ CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

15-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?

A-) Kadınlar 4, erkekler 3 ayda bir

B-) Kadınlar 6, erkekler 5 ayda bir

C-) Kadınlar 8, erkekler 7 ayda bir

D-) Kadınlar 10, erkekler 9 ayda bir