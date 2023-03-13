Kahramanmaraş'taki depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. Ülkemizin birçok şehrinde ve ilçesinde artçılar yaşanmaya devam ediyor. Artçılar devam ederken deprem kahini Frank Hoogerbeets'in açıklamaları da merak ediliyor. Frank Hoogerbeets 14-15-16 Mart hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştu. Detayları sizlere iletelim...

Frank Hoogerbeets'in yeni açıklamaları neler merak ediliyor. Peki, 15-16 Mart deprem bekleniyor mu? Frank Hoogerbeets yeni deprem açıklamaları nelerdir? 14-15-16 Mart tarihlerinde deprem mi olacak? 14 Mart'ta deprem mi olacak? Yarın deprem bekleniyor mu? 15 Mart tarihinde deprem mi olacak? 16 Mart günü deprem olacak mı? İşte detaylar...

2023 MART AYINDA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre Mart ayında da artçı depremlerin olması bekleniyor. Fakat büyük depremler konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Mart ayında büyük İstanbul depremi olacağına dair sosyal medyadaki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı şekilde 2023 Mart ayında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde %100 kesin olarak büyük bir deprem olacağına dair paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü depremlerin ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Ayrıca günümüzde depremi kesin bilen ve zamanını (dakikasını) %100 tahmin eden bir teknoloji de bulunmamaktadır.

14-15-16 MART'TA DEPREM BEKLENİYOR MU? (FRANK HOOGERBEETS'İN AÇIKLAMALARI NELER?)

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in yaptığı açıklamaya göre 15-16-17 Mart tarihlerinde kritik gezegen geometrisinde bir yakınsama meydana gelir. Haliyle bu durum deprem açısından bir önem taşıyabilir ve dikkat edilmesi gerekebilir demişti. Ayrıca bazı kaynaklarda 15 Mart Çarşamba günü Rumi takvime göre ilk Çarşamba günü olduğu için bu güne de dikkat edilmesi gerekebilir açıklamaları yapılmıştı. Fakat bir üst paragrafta yazdığımız gibi depremin kesin olarak tarihini ve mekanını tespit edebilen şuanda bir sistem ve teknoloji yoktur. Haliyle depremin ne zaman olacağını ve zamanını Allah'tan başka kimse bilemez. Bu bakımdan sosyal medyada yer alan XX.XX.XXXX tarihinde XX.XX saatinde yüzde yüz kesinlikle deprem olacak şeklindeki paylaşımları dikkate almayınız .

Frank Hoogerbeets'in Tweeti şöyle (9 Mart Günü Paylaşılan Tweet):

"Ay, Jüpiter'le yeni hizaya girdiğinden, son videoda açıklandığı gibi önümüzdeki iki gün içinde daha güçlü sismik aktivite meydana gelebilir. Ancak son dalgalanmalar 15-16 Mart için de önemli hale gelebilir."

Frank Hoogerbeets'in önceki açıklamaları (3-4 Mart İçin Yapılan Açıklamalar):

Kahramanmaraş merkezli depremleri 3 gün önce sosyal medya hesabından bildiği ortaya çıkan "deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, yeni bir açıklama daha yaptı. Mart ayının 3'ü veya 4'ünde Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin birbirine yaklaşacağını belirten Hoogerbeets, bunun dünyada bir depreme neden olabileceğini söyledi. Hoogerbeets, "Büyüklüğü 7 veya 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan Frank Hoogerbeets, tahminlerine bir yenisini daha ekledi. "Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets, mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etti.