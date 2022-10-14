15 - 16 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Ekim Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Ekim Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Ekim Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 15.10.2022 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON MAHALLESİ
- 15.10.2022 06:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ İLÇESİ MERKEZİ, BAHÇECİK, HALİL KAHYA, DEREKÖY, ALAHIDIR, GÖKKAYA, KARAKÖY, SEYDİKÖY, ATAKÖY, KESTELLİ, DİBEKDERE MAHALLELERİ, SOLEADO GES, CALİSCO, AN GIDA, ANATOLİA TARIM, AHMETLİ RUH SAĞLIĞI VE DEVLET HASTANESİ, NİL EGE MADEN, ÇARŞAMBA GIDA ÖZEL TRAFOLARI, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, GSM BAZ İSTASYONU TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TAVUK ÇİFTLİKLERİ, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE ÇEVRELERİ.
- 15.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HATUNKÖY TR-2 HASAN HÜSEYİN ÇAMZEYBEK VE ARK.ÖZEL TR SOMA UMUT HAYV. ÖZEL TR HÜLYA OĞUZBEYLİ VE ARK. ÖZEL TR KÜÇÜKLER PETROL ÖZEL TR BÜLBÜLOĞULLARI ÖZEL TR
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMALİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, TOYGAR MAHALLESİ TARIMSALSULAMA BÖLGESİ, PİYADELER MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ , AKKEÇİLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGELERİ
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIZILKAYA MAHALLESİ ZAFERİYE MAHALLESİ ÇUKUBAĞ MEVKİ RAFET ÜÇELLİ MEVKİ AYAKKABICILAR SİTESİ YOLU VE AYAKKABICILAR SİTESİ YENİ SPOR KOMPLEKS CİVARI
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFERİYE MAHALLESİ DİVLİT CADDESİ AKAR TEKSTİL CİVARI
- 15.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BODUROĞLU MAHALLESİ 48 SK 37 SK 54 SK 39 SK 43 SK 56 SK VE CİVARLARI
- 15.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM OSMANCALI, BÜYÜK SÜMBÜLLER, KÜÇÜK SÜMBÜLLER, ORTAKÖY, TÜRKMEN, DAZYURT, OTMANLAR, DÜZLEN, KIŞLA, YAYLA, DURHASALLI MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMALAR,TİCARETHANELER
- 15.10.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM FATİH MAHALLESİ KURTULUŞ MAHALLESİ VE YENİ CAMİ MAHALLESİ
- 15.10.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM YILDIRIM MAHALESİNİN; GAR, HATİP, KEMER, SİMGE, VATANSEVER, YALI SOKAKLARI, 19 MAYIS OKULU VE CİVARLARI.
- 15.10.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON MAHALLESİ CUMHURİYET OKULU VE ÇEVRESİ
- 15.10.2022 11:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIİSALAR, KUŞLAR, YUNUSDERE, KABAÇINAR, KARAKÖY MAHALLELERİNİN TÜMÜ, DAĞÖREN MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, SÖYLEMEZ İNŞ., HASAN SUNKUR, MASKİ İÇME SUYU, MANİSA BŞB. ÖZEL TRAFOLARI, HAYVAN BESİ ÇİFTLİKLERİ, BAZ İSTASYONLARI VE CİVARLARI
- 15.10.2022 11:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM MEDAR MAHALLESİ BİR KISMI ŞİRİNKÖY MARANGOZLAR SİTESİ HİKMET GIDA ÇOBAN HASAN SULAMA KOOP. T.C.D.D.Y BAKIR HARTA ÖZEL MEDAR SULAMA KOOP.ÖZEL BAZ İSTASYONLARI EGE LOKMAN BİTKİ BOTANİK ÖZEL TR İÇME SUYU TESİSLERİ AKHİSAR CEZA İNFAZ KURUMU AKHİSAR ZEYTİN OSB BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER VE ÖZEL TR TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 16.10.2022 00:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM DALBAHÇE, ERGENEKON, KÜÇÜK SAN. SİT, FATİH SAN. SİT., 3. KISIM SAN. SİT., TOKİ TR1 VE TR-2, TURGUTLAR, BOZKURT, YİĞİTLER, ÖZYURT, YILDIRIM, ALBAYRAK, İSTASYONALTI MAHALLELERİ, MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ BİR KISMI, TURGUTLU OTOGAR, OTOGAR KAVŞAĞI SİNYALİZASYON, ERGENEKON KAVŞAĞI SİNYALİZASYON, HASAN KÖKTOPÇU, MEHMET BAĞÇECİKLİ, TUR ÇELİK, YÜKSEL TOPRAK, C.P. GIDA, YAVUZ BLOK, GÜNEŞ BLOK, KARTAL BLOK, ASKERALİ TOPRAK, TİGRES, LİDER DÖKÜM, HASİP EMİN, YUSUF YILDIRIM, KAYNESİA OTEL, HANEDAN BOLU MANGAL, MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ, PEKDEMİR, MASKİ İÇME SUYU, C. B. ÜNİVERSİTESİ, ÖZEL EGE UMUT HASTANESİ, TARİŞ ÖZEL TRAFOLARI, GSM BAZ İSTASYONLARI, BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 16.10.2022 00:00 08:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTLU İLÇESİ; ŞEHİR MERKEZİNİN BİR KISMI, ŞEHİR MERKEZİ DIŞINDAKİ MAHALLELERİN TAMAMI, KAMU KURUM-KURULUŞLARI, GSM BAZ İSTASYONLARI, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, ÜRETİM TESİSLERİ, TİCARİ VE TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI.
- 16.10.2022 08:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM EVRONOS MAHALLESİNE BAĞLI YEDİ KARDEŞLER MATBACILIK ÖZEL, MEHMET KIZILKAN ÖZEL, SOREX İLAÇ MAKİNA ÖZEL TRAFOLARI
- 16.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KALEMOĞLU FINDIKOĞLU MEVKİİ. MASKİ KALEMOĞLU İÇME SUYU ÖZEL
- 16.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KALEMOĞLU MAHALLESİ.
- 16.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DERBENT MAHALLESİNİN BİR KISMI, TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI, SARIBEY MAHALLESİNİN TAMAMI, TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI, AVŞAR MAHALLESİNİN TAMAMI, BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI, MUHİB ADİL SEZGİ, ZEYNEL MEŞE, ÜSTÜN TOPRAK, DALBAHÇE KALKINMA, BAGGİ TEKSTİL, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 16.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HATUNKÖY TR-2 HASAN HÜSEYİN ÇAMZEYBEK VE ARK.ÖZEL TR SOMA UMUT HAYV. ÖZEL TR HÜLYA OĞUZBEYLİ VE ARK. ÖZEL TR KÜÇÜKLER PETROL ÖZEL TR BÜLBÜLOĞULLARI ÖZEL TR
- 16.10.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM CAFERBEY EVREN MHAHALLESİ, GÜVEN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, MRT ŞEN , ERDAL ZOR SOĞUK HAVA DEPOSU, GÜRKAN BLOK, İLHANLAR GIDA, AKKA OKULLARI, BAHÇEŞEHİR OKULLARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TİCARETHANELER
- 16.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALHAN SOĞUKYURT AZITEPE KESTANEDERESİ MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAH SEYİT ALİ MAH ZAFERİYE MAH SANAYİ SİTESİ MEVKİ SAZLIK MEVKİ KÖREZ MAH DEREKÖY MAH KALINHARMAN MAH.ORTAKÖY MAH YURTBAŞI MAH . SARNIÇ MAHALLESİ GÜVERCİNLİK MAH . ŞEHİTLİOĞLU ÇAKIRCA SOKAK VE ÖZEL TRAFOLAR
- 16.10.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHÇELER MAHALLESİ ESKİ SANAYİ SİTESİ FABRİKA SK, BOYANE SK, DEMİRCİLER SK.
- 17.10.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ İLÇESİ MERKEZİ, BAHÇECİK, HALİL KAHYA, DEREKÖY, ALAHIDIR, GÖKKAYA, KARAKÖY, SEYDİKÖY, ATAKÖY, KESTELLİ, DİBEKDERE MAHALLELERİ, SOLEADO GES, CALİSCO, AN GIDA, ANATOLİA TARIM, AHMETLİ RUH SAĞLIĞI VE DEVLET HASTANESİ, NİL EGE MADEN, ÇARŞAMBA GIDA ÖZEL TRAFOLARI, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, GSM BAZ İSTASYONU TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TAVUK ÇİFTLİKLERİ, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE ÇEVRELERİ.
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ SİNDEL, PAŞAÇİFTLİĞİ, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, AKVİRAN, GANEVLİ, İĞDECİK, MERSİNLİ, DERBENT MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANE ÖZEL TRAFOLARI
- 17.10.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MASKİ ARPACI İÇME SUYU ÖZEL TR ARPACI MAH. KOZAKLI MAH. KOZAKLI OKUL MAH. KOZAKLI HACI MUSALI SİMER ÖZEL TR ASUS ÖZEL TR CENGİZ SÜLÜN ÖZEL TR İKİZKUYU MAH. MASKİ İKİZSUYU İÇME SUYU ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. ÖZEL TR YUSUF AKGÜN ÖZEL TR UFUK CEVİZ ÖZEL TR
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAZOĞLU MAHALLESİ, MANDALLI MAHALLESİNDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 17.10.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ SİNDEL, PAŞAÇİFTLİĞİ, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, AKVİRAN, GANEVLİ, İĞDECİK, MERSİNLİ, DERBENT MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANE ÖZEL TRAFOLARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇIKRIKÇI KAZIKLI MOLLAAHMETLER YENİCE ÇAMKÖY ÇİNAN KABAKLAR BEKİRAGALAR HACIHALİLLER MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MÜTEVELLİ MAHALLESİ