15 - 16 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 16 Ekim Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Ekim Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 15.10.2022 00:00 00:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZ TOPEL,ZEYTİNLİK,LEVENT,GÜNEY,MURAT,ATAMER,26 AĞUSTOS, ANADOLU, HALKAPINAR, MİLLET,ÇINARTEPE MAHALLELERİ, SEVİL GİYİM,İZSU
- 15.10.2022 00:00 01:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINTEPE, CÜNEYTBEY, ÇATALCA, DEVELI, KELER, KÜNER, ŞAŞAL, YENIKÖY MAHALLERI
- 15.10.2022 00:00 00:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERKEZ,MERİÇ,SERİNTEPE,ZAFER,TUNA,MERSİNLİ,KOŞUKAVAK MAHALLELERİ, ÇİMBETON,ÖZGENER TÜTÜN,MEYVA TARIM ÜR.,SARDİS TEKSTİL,MTK,AYSİ MOBİLYA, KONTUR TÜTÜN,OTO PLAZA, ALTINDAĞ GAYRİM.GELİŞ.YATIR.İNŞ.TURZ.GIDA SAN.VE TİC.A.Ş
- 15.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,NEVVAR ATATÜRK CADDESİ,KENMAK TALİ YOLU,HAVA EĞİTİM ÇIKMAZI SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR MAHALLESİ,VASIF ÇINAR BULVARI - MUSTAFA MÜNİR BİRSEL - ŞEVKET ÖZÇELİK - İTALYA SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HUZUR,ÇATALKAYA,NARLI MAHALLELERİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,SOYDANBEY, ESEN,AKARSU, YAPICILAR,AÇELYA,KÜÇÜKOĞLAN,ZÜMÜLCAN,ŞENOL,SUZAN,ERKAN SOKAKLAR,GAFFAR OKKAN PARK,HÜKÜMET KONAĞI,112 ACİL YARDIM KOMUTA KONTROLMERKEZİ,TCK GENEL MÜD.ÇEŞME OTOYOLU GİŞELERİ
- 15.10.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET İNÖNÜ MAHALLESI ÇEŞME KAYMAKAMLIK BINASI, AMFI TIYATRO, BELKENT, ÖZGEKENT VE ÇEVRESI İLE 2122, 2123, 2069, 2051 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, MUSALLA MAHALLESI OTOGAR MIGROS, 1002, 1021, 1034, 1047 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 15.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI KÖY İÇI GENELI, MUSALLA MAHALLESI AKARCA MEVKII, KUŞ YERI MEVKII, KILLIK DAĞI MEVKII, İKIÇEŞMELIK MEVKII, AZMAK MEVKII VE ÇEVRESI
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN MERKEZ DM - İSKELE FIDERI, MIGROS, ASYA OTEL, DENIZ LOJMANLARI, BAKSAT SITESI, GÖKÇE DENIZ SITESI, BÜYÜKKENT SITESI, AKVARYUM SITESI, BAKSAT SITESI, BELEDIYE GES, BELEDIYE, BODRUM MEVKII TAMAMI, MERKEZ TAMAMI, KUYUCAK TAMAMI, LIMAN CADDESI, ASLANBURNU CADDESI, BURGAZ CADDESI, ALMAN KOYU TAMAMI, İSKELE MERKEZ TAMAMI, DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI,
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-3
- 15.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNKÖY MAHALLESI BILAL KABAK EVI YANI VE CIVARLARI TR-3
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MAHALLESI
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇEYLÜL MAH. EMMIOĞLU CD. KISMEN VE ÇEVRE SOKAKLAR
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MAH. ŞHT İLHAN UFUKER CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR
- 15.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKÇEN MAH. KIRSALI-GRB SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIÇIFTLIK MAH. KIRSALI, IŞIKLAR MAH. RAHMANLAR MEVKII, ACEMOĞLU SALÇA FABRIKASI, ÖMEROĞLU TARIM, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT BEY MAHALLESI, İBRAHIM KESICI, SEYIT GEZICI, APTI EREL CADDELERI, 3659, 3572, 3570, 3655, 3653, 3651 SOKAKLAR VE CIVARI
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDIEYLÜL MAHALLESI 5537, 5520, 5535, 5531, 5533, 5539, 5541 SOKAKLAR EMEK SANAYI SITESI
- 15.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH AHMET ÖZKAN BULVARI 166 SOKAKTAKI FIRMA
- 15.10.2022 09:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ASARLIK GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİPINAR, YEŞİLPINAR, ZEYTİNLİK MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 15.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,ABDİ İPEKÇİ CADDESİ,4129,4131,4084,4082,4127,4125 SOKAKLAR CİVARI
- 15.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ, DOĞUŞ CADDESİ,3,3/1,62/7,SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ, SEYFİ DEMİRSOY CADDESİ 154,157,152 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,154,146,146/3,146/4,146/5 SOKAK VE CİVARLARI
- 15.10.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR MAHALLESİ,ÜMRAN BARADAN,1382-1379-1382 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 09:20 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR MAHALLESİ PLEVNE BLV.ZUHAL YORGANCIOĞLU,ŞEVKET ÖZÇELİK-MEKSİKA,1382 SOKAKLAR VE CİVAR
- 15.10.2022 09:30 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR MAHALLESİ, PLEVNE BULV.,TALATPAŞA BULV.,DR.MUSTAFA ENVER BEY MEKSİKA, Ş.ÖZÇELİK, 1388 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK MAHALLESİ UYARLAR SULAMA TR VE CİVARLARI
- 15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK MAHALLESİ GÖÇBEYLİ TOP SU TR 1 VE CİVARLARI
- 15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ GÖÇBEYLİ TOP SU TR 2 CE CİVARLARI
- 15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ SERDAROĞLU SULAMA TR VE CİVARLARI
- 15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZAĞNOS MAHALLESİ HACIKIRI SULAMA TR VE CİVARLARI
- 15.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK MAHALLESİ ÇAMKÖY TOP SU TR 2 VE CİVARLARI
- 15.10.2022 09:40 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ ATATÜRK,-MAHMUT ESAT CADDELERİ,ŞAİR EŞREF BULVARI-ZİYA GÖKALP BULVARI-BOZKURT CADDESİ-1434-1454-1458-1459-1460 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET, ATATÜRK MAHALLELERI TAMAMI, SANAYI SITESI, AKTEPE MAHALLLESI, HACIKIRLI, SOĞUKKUYU, MOLLA ÖMER MEVKII, BEYKÖY YOLU, ADAKÜRE YOLU, ÖDEMIŞ YOLU, BEYDAĞ CUMHURIYET ANADOLU LISESI, MEHMET OVALI, ZINSAN DEMIR ÇELIK, İZMIR GENÇLIK-SPOR İL MÜD. BEYDAĞ SPOR TESISLERI, HAYRULLAH YILDIRIM, RUHI SELEK ÖZEL TRAFOLARI VE CIVARLARI (ŞEHIR MERKEZI TAMAMI)
- 15.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. 9192 SOKAK VE CIVARLARI
- 15.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR ATATÜRK MH LEBEDOS CD SAHIL CD 6308 SK-6310 SK CIVARLARI MITOS ST
- 15.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. AHMET SABRI AKTEPE CAD. 5017, 5018, 5019, 5020 SOKAKLAR VE CIVARLARI (A KOLU)
- 15.10.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. EŞREF ARNA CAD. VE CIVARLARI (A KOLU)
- 15.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,MIZRAKLI CADDESİ,9017-9019-9050-9052-9083-9100-9158-9184 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/35,203/42,203/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,ABDİ İPEKÇİ CADDESİ,4076,4125,4129,4131,4080,4074,4033, 4074/1,4066/2,4072 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,1835/1,1764 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ,GEDİZ,MUSTAFA KEMAL,DUMLUPINAR MAHALLESİ,672/7,677/32,677/40,689/20,689/6 SOKAKLAR,BUCA ESNAFLAR SİTESİ,GÜZEL KENT YAPI KOOP.,BUCA KIZ MESLEK LİSESİ,K.BAĞLAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ASFALT ŞANTİYESİ ,KONAK BEL. ASFALT ŞANTİYE ÖZEL TR,İ.B.Ş.B.ESHOT OTOBÜS GARAJI
- 15.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,677/28,677/30,677/31,677/32,677/33,677/34,677/35,677/37,677/40 SOKAKLAR, OTOKENT SANAYİCİLER SİTESİ
- 15.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,NEVVAR HAVA LİMANI KAVŞAĞI,MENDERES TALİ YOLU,901,902, 903,904,905,918,950 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,80,81,82,83,84,85,86,87,950 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,SANAYİ CADDESİ VE CİVARI
- 15.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLESİ,351,373,374,375,376,377,379,380,381,382,383, 384,385 SOKAKLAR VE CİVARI
- 15.10.2022 13:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAKARYA MH. 3089, 3100, 3104, 3106 SK. VE ÇEVRESI, İSMET İNÖNÜ MH. 2086, 2091, 2095, 2126, 2162 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ÇAKABEY MAHALLESI 2232, 2234, 2235, 2238 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ILICA MAHALLESI 5004, 5005, 5041, 5052 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 15.10.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 2001(KISMEN), 3001, 3002, 3003, 3004, 3037, 3040, 3042 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE AYASARANDA MEVKII, TEKKE PLAJ ÇEVRESI, İSMET İNÖNÜ MAHALLESI, ÇEŞME BELEDIYESI, ÇEŞME KALESI VE ÇEVRE SOKAKLAR, MUSALLA MAHALLESI MARINA ÇEVRESI, KARADAĞ ÇEVRESI, 1066 SOKAK VE ÇEVRESI, ULUSOY LIMAN VE ÇEVRESI
- 15.10.2022 15:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI KÖY İÇI GENELI, MUSALLA MAHALLESI AKARCA MEVKII, KUŞ YERI MEVKII, KILLIK DAĞI MEVKII, İKIÇEŞMELIK MEVKII, AZMAK MEVKII VE ÇEVRESI
- 16.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ, AKIN KIVANÇ,1844/2,1847/12 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4041,4047,4049,4080,4088 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,ÇERİSAN GERİ DÖNÜŞÜM,ENKO,EGEMEN HEDİYELİK EŞYA ZÜCCACİYE,LEVENT KÖROĞLU
- 16.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK ,KAKLIÇ,SASALLI ,ATATÜRK OSB MAHALLELERİ,AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ,1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1-2,10,10/1-2-3-4,11,11/2,12,13,14,14/1,15,16,16/1, 17,18,19,20,21, 22,23,24,24/1,29, 33,46, 63, 138,145,149,151,153 8914,8914/3,10309/1, 10303/2,10304,10306,10316,10307,10308,10309,10309/1, 10310,10305,10315,10311, 10314,1031/1,10312,10313, 10309/1,10320,10322,10317/1,10321,10316, 10324,10317/4,10321/1,10317/6, 10319,10317,10315,10324/1,10325,10322,10323,10327, 10318, 10326,10324,10317/2-3-4-5,10318/1SOKAKLAR,İ.E.S.ELK.SAN.,TCK SASALI,TURYAT GEMİ,DİOR KONFEKSİYON,ŞÜKRÜ KAYA,İZSU ÇİĞLİ POMPA,AKAR TASARIM, ZEREN MAK., PAMUKKALE BOYA, KOLORİM KİMYA,KADİR DEMİR,ESAT ERGİL,ORİON, TEPO PETROL,ODİM BESİ ÇİFTLİĞİ,KEMTAŞ DAYANIKLI TÜKETİM LTD.ŞTİ.,123.FİLO BAKIM AMBARI 2.JET ÜSSÜ,ERGİN GÜLER, BİNBİR GIDA,HUKA DOĞALTAŞ,ŞÜKRÜ KAYA,ÇAKABEY KOLEJİ VE DOĞA DOSTU KONUTLARI
- 16.10.2022 09:00 10:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ SULAMA FİDERİ TARIMSAL ALAN VE CİVARLARI
- 16.10.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ PARK, SÖNMEZ, KÖŞK, BAŞARAN, PAŞA SOKAKLARI, LOZAN CADDESİ, ORUÇ REİS CADDESİ BİR KISMI VE CİVARLARI
- 16.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,MAHMUT ESAT BOZKURT CADDESİ,TALATPAŞ BULVARI - 1434-1436-1439-1456 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.10.2022 09:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE UĞUR MUMCU MAHALLESİ 1311, 1295, 1313, 1312 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 16.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAHALLESI YANIKKAVAK, ARAPGIRLI, HACIAPTI, ÇAYIÇI, ÇAMURLUK, TAŞKÖPRÜ MEVKIILERI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 16.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI AKALAN SOKAK TR-4
- 16.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HIDIRLIK MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI, 100, 100/3, 100/4, 100/9, ERRAHMAN CADDESI VE CIVARI
- 16.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN, RÜSTEM, ÖZBEK, İÇMELER, ALTINTAŞ, İSKELE, YAKA MAHALLELERIDIR
- 16.10.2022 09:10 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR MAHALLESİ,TALATPAŞA,ŞAİR EŞREF BULVARI,1434-1436-1437-1438 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.10.2022 09:20 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,2914-2915-2916-2928-3192-3199-3200-3201 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEKKEDERE MAHALLESİ TEKKEDERE SULAMA TR VE CİVARLARI
- 16.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK MAHALLESİ BÖLCEK TOP SU TR 1 VE CİVARLARI
- 16.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİBEYLİ MAHALLESİ ALİBEYLİ SLM TR 5 VE CİVARLARI
- 16.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SARICALAR MAHALLESİ SARICALAR TOP SU TR 2 VE CİVARLARI
- 16.10.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YUKARIBEY MAHALLESİ YUKARIBEY SLM TR 2 VE CİVARLARI
- 16.10.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,EGE ÇAMLIKENT KONUT YAPI KOOP,9501,9504/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.10.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI
- 16.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MAH.232, 307 SOKALAR VE CIVARI ÖZEL TR ABONELERI, GÖLLÜCE SEPICI GES TAMAMI
- 16.10.2022 10:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENTEPE MAHALLESİ,8809/4,8809/14,8809/40 SOKAKLAR VE CİVARI
- 16.10.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SADIKPAŞA, DEMIRCILIK, HACIBEŞIR, BIYIKLAR,ORTA, KURT, YENICE HATAY,FATIH, ÇINAR, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜTÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAAĞAÇ, ELIFLI MAHALLERI İLE GENCER MEVKII TAMAMINDA VE YEŞILOVA MAHALLESI TR-1 , ARAPBAŞI MEVKII TR- VE TR-2 TRAFOLARINDA
- 16.10.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (İPEKÇILER-KURTULUŞ-HÜRRIYET MAH) İŞÇILER CAD. CELAL BAYAR BLVR-MEHMET AKIF CD.-SELAHATTIN ÇAKIR BLVR-ULUBATLI HASAN CD-KÜÇÜKMENDERES CD.
- 16.10.2022 13:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ KAZDAĞI, HAYAL, GENÇOSMAN, UMUT, ÇINAR, STADYUM, BODULGAN SOKAKLARI, ŞAFAK, MELİKŞAH CADDELERİ VE CİVARLARI
- 16.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE MAHALLESININ TAMAMIDIR
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇANIN TAMAMI KOZBEYLİ, GENCELLİ MAHALLELERİ, ALİZE, ÇATLATAN SİTELERİ, DONATKENT, KOZBEYLİ ARITMA, MELİHA BİÇER SİTESİ, FOÇA ATIK SU ARITMA, MENEMEN UĞUR SİTESİ, ÖĞRETMEN EVİ, MELİHA BİÇER SİTESİ TRK.K.K. KAMPI ÖZEL TR, T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - 7. JAN.KOM. LOJMANLARIN ÖZEL TR, DOĞALKENT SİTESİ, ÇELEBİ 2 GES ÖZEL TR, DİDEM GES ÖZEL TR, GÜLAY GES ÖZEL TR, SELİM GES ÖZEL TR, MUZAFFER MANGIR GES ÖZEL TR, KAİNAT GES ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ANIL SİTESİ, KASAPLAR, AYDIN SOKAKLARI, ORHAN GAZİ VE GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ BİR KISMI VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER,YALI,ATAKENT,DEMİRKÖPRÜ,GONCALAR MAHALLESİ,592/18,6007/6-7,6025,6300/2,6318-6319,6342,6349,6352,6354,6355,6371,6429,6434/4,6436,6436/1,6436/2,6436/7,6436/9,6470,6470/5, 6471,6471/1,6471/5,6471/8,6471/9,6472,6473,6474, 6476/1,6477,6478,6479,6480,6481,6482,6483, 6484,6485,6488,6489,6493,6494,6500, 6501,6501/1,6502,6502/1,6502/2,6504,6507,6509,6510,6511, 6511/1,6513,6514,6515, 6516,6517,6518,6518/2,6518/3,6518/4,6518/4 ÇIKMAZI,6518/5,6518/6,6518/7, 6518/7 ÇIKMAZI,6518/8,6518/8 ÇIKMAZI,6518/9,6518/11,6519,6520 SOKAK,HÜSEYİN DİVRİK, OPERA BİNASI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VAHAP ÜNLÜ TR 2 VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HÜSEYİN ALTIPARMAK GRUBU VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEKERİYA TUNCAY GRUBU VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VAHAP ÜNLÜ TR 1 VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT MAHALLESİ,289/6,289/15,294/3,289/5,289/9 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAVUŞKÖY, BURUNCUK MAHALLELERİ, İLYASOĞULLARI HAYVANCILIK, ÖZMETAL DEMİR ÇELİK, İZ-SU BURUNCUK VE ÇAVUŞKÖY ACİL İÇME, ZİYA ŞAHİN, MUSTAFA ÇALIŞKAN, MUSTAFA KARAKUYU NAK., MEHMET KIRAL, AĞIR HADDECİLİK, ATİLLA ŞENKAYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 17.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,39,39/1,2,3,43/10,702 SOKAKLAR VE CİVARI
- 17.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,25,62 SOKAKLAR,MERTLER,REDİKCESUR CADDELERİ,YİĞİT YILDIZ KOOP
- 17.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ VE CİVARI,ALBAŞ
- 17.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI KURTALAN SOKAK TR-7
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 17.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE MAH.
- 17.10.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKKE MAH.
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI, DOĞANBEY SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 17.10.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (FATIH MH.) MIMAR SINAN CD.-İBRAHIM KARAOĞLAN CD.-50 YIL CD.-YAHYA KEMAL CD.-LEVENT CD.
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH.104, 119, 117, 115, 116, 150, 106, 110, 110/1, 129, 129/1, 8152, 35, 10, 8102, SOKAKLAR AYRANCILAR KÜÇÜK SANAYI SITESI