1461 Trabzon - Vanspor maçı ne zaman? 1461 Trabzon - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

1461 Trabzon - Vanspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, 1461 Trabzon - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1461 Trabzon - Vanspor maçı ne zaman?

8 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan 1461 Trabzon - Vanspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. 1461 Trabzon - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise 1461 Trabzon - Vanspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, 1461 Trabzon- Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1461 Trabzon- Vanspor maçı ne zaman?

1461 TRABZON - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN?

8 Ekim Pazar günü oynanacak olan 1461 Trabzon - Vanspor karşılaşması saat 14:30'da Trabzon'da, Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

1461 TRABZON - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

1461 Trabzon - Vanspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Youtube kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Youtube kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.