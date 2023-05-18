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14 yaşındaki çocuk babasının haberi olmadan otomobil kullanırken kaza yaptı

14 yaşındaki çocuk babasının haberi olmadan otomobil kullanırken kaza yaptı

Otomobil Haberleri

Mardin'in Derik ilçesinde, arkadaşlarıyla gezen 14 yaşındaki R.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin duvara çarptı. Kazada 3 çocuk yaralanırken, R.B.'nin, otomobili babasından habersiz aldığı öğrenildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, arkadaşlarıyla gezen 14 yaşındaki R.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin duvara çarptı. Kazada 3 çocuk yaralanırken, R.B.'nin, otomobili babasından habersiz aldığı öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Derik ilçesine bağlı Kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.B., babasına ait 72 DK 011 plakalı otomobili habersiz alarak mahalleden arkadaşları ile gezmek istedi. R.B., arkadaşları Y.E. (14) ve M.D.'yi (14) de alarak gezmeye başladı. Bir süre ilerleyen R.B.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir evin duvarına çaptı. Kazada R.B. ile otomobildeki 2 arkadaşı yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan çocuklar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Otomobil

Derik Otomobil Haberler

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