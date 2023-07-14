14 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 14 Temmuz Cuma Hutbesi!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 14 Temmuz Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 14 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 14 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 14 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 14 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!
14 TEMMUZ CUMA HUTBESİ
DİN SAMİMİYETTİR, İSTİSMAR İHANETTİR
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: "O, 'Hay'dır, diridir. O'ndan
başka hiçbir ilâh yoktur. O halde sadece Allah'a
itaat ederek samimiyetle O'na ibadet edin. Hamd,
âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Allah, ancak
samimiyetle ve kendi rızası için yapılan amelleri
kabul eder."2
Aziz Müminler!
Dinimiz İslam'ın özü samimiyettir. Samimiyet,
içimizle dışımızın, özümüzle sözümüzün bir
olmasıdır. Bütün söz ve davranışlarımızda Allah'ın
rızasını gözetmektir. Samimiyet, imanımızı ve
ibadetlerimizi her türlü riya ve gösterişten
korumaktır.
Kıymetli Müminler!
Rabbimizin rızasından uzaklaştıran
kötülüklerden birisi de istismardır. İstismar,
insanların inançlarını, duygularını ve zaaflarını
kişisel çıkarlara alet etmektir. Dinimizin yüce
değerleriyle insanları aldatmaktır. Maddi ve manevi
imkânları sömürerek güç elde etmektir. Hâsılı
istismar, Allah'a, Kur'an'a, Peygamber'e, insana ve
topluma ihanettir.
Muhterem Müslümanlar!
İstismarcı insanların amacı, asla Allah rızası
değildir. Onlar, İslam'ı şahıslar üzerine bina ederler.
Hak ve hakikatin yegâne temsilcilerinin kendileri
olduğunu iddia ederler. Kur'an'ın ifadesi ile
"Onlara, 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın'
denildiğinde, 'Biz ancak ıslah edicileriz' derler.
Hâlbuki onlar bozguncuların ta kendileridir.
Lâkin anlamazlar." 4 Evet, ayet-i kerimelerde de
işaret edildiği gibi bu tür kişiler, suret-i haktan
görünerek toplumu ifsat ederler. Milli ve manevi
değerler üzerinden güç devşirirler. İnsanların iyi
niyetlerini suistimal ederler, geleceklerini çalarlar.
Aziz Müslümanlar!
İstismarcı kişi ve yapıların tuzaklarına bir daha
düşmemek için, dinimizi sahih kaynaklardan, ehil ve
güvenilir kişilerden öğrenelim. Yüce Kitabımız
Kur'an-ı Kerim'i ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in
sünnetini doğru anlayıp hayatımıza aktaralım.
Ailemizde, insani ilişkilerimizde, ticaretimizde,
işimizde, hâsılı hayatımızın her alanında güveni ve
samimiyeti esas alalım. Geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları ailesine,
çevresine, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı
kişiler olarak yetiştirelim. Ülkemizi ve aziz
milletimizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere
karşı her daim yekvücut, tek yürek olalım.
Bu vesileyle geçmişten günümüze, muazzez
değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün
şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman
gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.
Cenâb-ı Hak, onların bize emanet bıraktığı değerleri
yaşayabilmeyi ve gelecek nesillerimize aktarabilmeyi
nasip eylesin.