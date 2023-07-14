14 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 14 Temmuz Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 14 Temmuz Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 14 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 14 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 14 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 14 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

14 TEMMUZ CUMA HUTBESİ

DİN SAMİMİYETTİR, İSTİSMAR İHANETTİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: "O, 'Hay'dır, diridir. O'ndan

başka hiçbir ilâh yoktur. O halde sadece Allah'a

itaat ederek samimiyetle O'na ibadet edin. Hamd,

âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Allah, ancak

samimiyetle ve kendi rızası için yapılan amelleri

kabul eder."2

Aziz Müminler!

Dinimiz İslam'ın özü samimiyettir. Samimiyet,

içimizle dışımızın, özümüzle sözümüzün bir

olmasıdır. Bütün söz ve davranışlarımızda Allah'ın

rızasını gözetmektir. Samimiyet, imanımızı ve

ibadetlerimizi her türlü riya ve gösterişten

korumaktır.

Kıymetli Müminler!

Rabbimizin rızasından uzaklaştıran

kötülüklerden birisi de istismardır. İstismar,

insanların inançlarını, duygularını ve zaaflarını

kişisel çıkarlara alet etmektir. Dinimizin yüce

değerleriyle insanları aldatmaktır. Maddi ve manevi

imkânları sömürerek güç elde etmektir. Hâsılı

istismar, Allah'a, Kur'an'a, Peygamber'e, insana ve

topluma ihanettir.

Muhterem Müslümanlar!

İstismarcı insanların amacı, asla Allah rızası

değildir. Onlar, İslam'ı şahıslar üzerine bina ederler.

Hak ve hakikatin yegâne temsilcilerinin kendileri

olduğunu iddia ederler. Kur'an'ın ifadesi ile

"Onlara, 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın'

denildiğinde, 'Biz ancak ıslah edicileriz' derler.

Hâlbuki onlar bozguncuların ta kendileridir.

Lâkin anlamazlar." 4 Evet, ayet-i kerimelerde de

işaret edildiği gibi bu tür kişiler, suret-i haktan

görünerek toplumu ifsat ederler. Milli ve manevi

değerler üzerinden güç devşirirler. İnsanların iyi

niyetlerini suistimal ederler, geleceklerini çalarlar.

Aziz Müslümanlar!

İstismarcı kişi ve yapıların tuzaklarına bir daha

düşmemek için, dinimizi sahih kaynaklardan, ehil ve

güvenilir kişilerden öğrenelim. Yüce Kitabımız

Kur'an-ı Kerim'i ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in

sünnetini doğru anlayıp hayatımıza aktaralım.

Ailemizde, insani ilişkilerimizde, ticaretimizde,

işimizde, hâsılı hayatımızın her alanında güveni ve

samimiyeti esas alalım. Geleceğimizin teminatı olan

çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları ailesine,

çevresine, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı

kişiler olarak yetiştirelim. Ülkemizi ve aziz

milletimizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere

karşı her daim yekvücut, tek yürek olalım.

Bu vesileyle geçmişten günümüze, muazzez

değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün

şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman

gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.

Cenâb-ı Hak, onların bize emanet bıraktığı değerleri

yaşayabilmeyi ve gelecek nesillerimize aktarabilmeyi

nasip eylesin.