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14 Şubat Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

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Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Hatay merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Hatay deprem can kaybında son durum ne? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne ve Hatay depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Hatay deprem can kaybında son durum ne? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 974'e yükselirken, yaralı sayısı ise 80 bin 278 oldu. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak açıklanırken, 19 bin 300 yaralının ise ülke genelindeki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

14 Şubat Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

Son durumu aktaran Afad, saat 13.50 itibarıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 974'e yükseldiğini belirtti. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Yaralı sayısı 80 bin 278, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, 'yıkıldı' ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı. Öte yandan 19 bin 300 yaralının ülke genelindeki hastanelerde tedavileri devam ediyor" denildi.

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir."

14 Şubat Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Hatay depreminde kaç bina yıkıldı?

  • Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri
  • Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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