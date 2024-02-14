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14 ŞUBAT (BUGÜN) HAVA DURUMU! | 14 Şubat hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı?

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14 Şubat için hava durumu raporu açıklandı. İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, 14 Şubat'ta hava nasıl olacak? İşte detaylar!

14 Şubat'ta nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, 14 Şubat hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

14 ŞUBAT (BUGÜN) HAVA DURUMU! | 14 Şubat hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı?

İSTANBUL'DA SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

14 ŞUBAT (BUGÜN) HAVA DURUMU! | 14 Şubat hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı?

HARİTADA HAVA DURUMU GÖSTERİMİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu ise şu şekildedir:

14 ŞUBAT (BUGÜN) HAVA DURUMU! | 14 Şubat hava nasıl olacak? İşte İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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