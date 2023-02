14 Şubat Adıyaman depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı?

Adıyaman depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Adıyaman merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı?

Adıyaman merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne ve Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Adıyaman deprem can kaybında son durum ne? Adıyaman depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

ADIYAMAN DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 643'e yükselirken, AFAD'tan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana gelmiştir. 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son durumu aktaran AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 643'e yükseldiğini belirtti. AFAD'tan yapılan açıklamada, "158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" denildi.

AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 238 bin 459 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor. Diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 793 personel afet bölgesine sevk edildi. Bölgede 76 uçak, 170 helikopter ve 26 gemi görev yapıyor.

ADIYAMAN DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir."

