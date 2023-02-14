14 Şubat 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
14 Şubat 2023 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Özel Yayın
03:00 Özel Yayın
06:00 Özel Yayın
09:00 Özel Yayın
12:00 Özel Yayın
15:00 Özel Yayın
18:00 Star Haber
20:00 Özel Yayın
Kaynak: InterSinema.com / TV