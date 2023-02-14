14 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
14 Şubat 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Beşiktaş - Kasımpaşa
02:00 V. Karagümrük - A. Konyaspor
04:00 Ankaragücü - Y. Kayserispor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Kasımpaşa - Antalyaspor
06:45 Kayserispor - Fenerbahçe
07:15 B. Giresunspor - HK Ümraniyespor
09:00 M. Başakşehir - A. Demirspor
11:00 beIN Manşet
12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Beşiktaş - Adanaspor
14:00 Ankaragücü - Y. Kayserispor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 V. Karagümrük - A. Konyaspor
18:00 C. Alanyaspor - Trabzonspor
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Fenerbahçe - Galatasaray
22:00 Beşiktaş - Kasımpaşa