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14 Ocak reyting sonuçları! Bahar dizisi 14 Ocak 2025 reytingleri nasıl?

14 Ocak reyting sonuçları! Bahar dizisi 14 Ocak 2025 reytingleri nasıl?
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14 Ocak tarihine ait reyting sonuçları merakla bekleniyordu. İzleyici kitlesi tarafından yoğun ilgi gören ve popülerliğini koruyan televizyon programları, dizi ve filmlerin reyting sonuçları belli oldu. Peki, 14 Ocak 2025 reyting sonuçları nedir? Bahar dizisi 14 Ocak 2025 reytingleri nasıl? İşte detaylar!

14 Ocak 2025 Salı günü televizyon ekranlarında yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total izleyici grubunda birinci sırada "Esra Erol'da" programı yer alırken, AB ve ABC1 kategorilerinde Show TV'de yayınlanan "Bahar" dizisi zirvede yer aldı. Vatandaşlar, 14 Ocak reyting sonuçlarını merak ediyor. 14 Ocak akşamı en çok hangi programlar ve diziler izlenildi sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, 14 Ocak reyting sonuçları!

14 OCAK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1- Esra Erol'da ATV

2- Bahar SHOW TV

3- Bir Gece Masalı ATV

4- Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

5- Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

6- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

7 -Sen Ağlama İstanbul STAR TV

8- Atv Ana Haber ATV

9- Bahar (Özet) SHOW TV

10- Bir Gece Masalı (Özet) ATV

14 Ocak reyting sonuçları! Bahar dizisi 14 Ocak 2025 reytingleri nasıl?

14 OCAK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

1- Bahar SHOW TV

2- Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

3- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

4- Sen Ağlama İstanbul STAR TV

5- Bahar (Özet) SHOW TV

6- Esra Erol'da ATV

7- Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

8- ATV Ana Haber ATV

9- Survivor TV8

10- Cenazemize Hoş Geldiniz (T.S) NOW

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