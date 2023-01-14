14 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 14 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34624653

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 138., ADİLE NAŞİT, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 14/01/2023 00:00:00 - 14/01/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623597

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3020., 3022., 3024., 3043., 3045., 3046., 3050., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 14/01/2023 09:00:00 - 14/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34623506

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1003., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 14/01/2023 12:00:00 - 14/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623507

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 41., 41/1., MOSTAR sk bölgelerinde 14/01/2023 14:00:00 - 14/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2023-01-14 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34624774

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah SEMAVER, TACİRHANE sk bölgelerinde 14/01/2023 09:00:00 - 14/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639861

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk / TAYA HATUN mah AYNACILAR, MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR HANI, TARAKÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/01/2023 10:00:00 - 14/01/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34622426

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah CİVCİV, KARAMAN, KUZU, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK sk bölgelerinde 14/01/2023 09:00:00 - 14/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640736

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÖNDER sk bölgelerinde 14/01/2023 09:00:00 - 14/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640742

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, LİMON, MUTLU sk bölgelerinde 14/01/2023 13:00:00 - 14/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.