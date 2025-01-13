Üye Girişi
Haberler
İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak

İsrail askerleri Netanyahu'ya karşı bayrak açtı!
ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı

ABD'deki yangınların ekonomik zararı ülkeyi zora sokacak
Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
Son sözleri bu olmuş! Yaşamına son veren savcı adayı Yalman'ın ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Yaşamına son veren savcı adayının ailesinin ifadesi ortaya çıktı

14 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?

14 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Ocak son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı, ne zaman gelecek?

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

13.01.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 45,32 TL

Motorin TL/lt: 45,77 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 45,77 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 30,76 TL

Fuel Oil TL/Kg: 26,95 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
img

Ayşe Barım olayını yıllar önce Ahmet Kural mı patlattı?
img

Koridorda burun buruna geldiler! Biri arkasına bakmadan gitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu

Mert Demir para karşılığı ilişki iddiası sonrası ilk kez konuştu
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak Fenerbahçe paylaşımı
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler: Bazı maçların kaderi önceden yazılıyor

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Salı Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Tarotta 1. kart ne anlama gelir? Kırklareli okullar tatil mi 14 Ocak Salı (KIRKLARELİ VALİLİĞİ SON DAKİKA)! Tarotta 2. kart ne anlama gelir? 14 Ocak Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yarın okullar tatil mi 14 Ocak Salı (VALİLİK AÇIKLAMASI SON DAKİKA)? 14 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu 2025? Edirne okullar tatil mi, Keşan okullar tatil mi 14 Ocak Salı (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? Dzeko pozisyonu kırmızı kart mı? (Konyaspor Fenerbahçe Hakem Görüşleri) Mert Hakan Yandaş'ın eli neden kırıldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.