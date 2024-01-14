Üye Girişi
Haberler

14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Güncelleme:
Abone Ol

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ocak 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 14 Ocak 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

14 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 14 Ocak 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 14 Ocak2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Gündem Eğitim Finans Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Şahsiyet 3. sezon olacak mı? Şahsiyet 3. sezon olacak mı gelecek mi, var mı, ne zaman gelecek? e-Devlet Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet alt üst soy bilgisi sorgulama D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri! Rüyada çanta görmek ne anlama gelir?? Rüyada siyah çanta görmek ne manaya gelir? Rüyada beyaz çanta görmek ne demek? Mukabele ne demek? Mukabele nedir? Mukabele dinle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title