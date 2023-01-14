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14 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

14 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı

14 Ocak 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:30 Hangimiz Sevmedik

04:50 Adını Sen Koy

05:45 Vikingler: Büyük Macera

07:15 Ege'nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

10:55 3'te 3

12:10 Yürek Çıkmazı

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Kaynak: InterSinema.com / TV

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