14 Ocak 2023 Atv Yayın Akışı
TV Haberleri
14 Ocak 2023 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:30 Ateş Kuşları
03:00 Mutfak Bahane
05:00 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Oscar Çöllerde
10:45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
12:20 Kardeşlerim
15:35 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com / TV