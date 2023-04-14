Öğrencilerin gündeminde yer alan ara tatil ile ilgili merak edilenler arasında Cuma günü okulların yarım gün olup olmadığı yer aldı. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber 14 Nisan okullar yarım gün mü? Bugün okul yarım gün mü? soruları gündeme geldi. Peki, 14 Nisan okullar yarım gün mü? Bugün okul yarım gün mü?

2023 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatili öğrenciler tarafından bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasının ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında 14 Nisan okullar yarım gün mü? Bugün okul yarım gün mü? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

14 NİSAN BUGÜN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

MEB, 14 Nisan Cuma gününün ardından ikinci ara tatile giriyor. Cuma günü okullarda eğitim tam gün devam edecek ve ardından ara tatil başlayacak. Ramazan Bayramı'nın bitişi olan 24 Nisan Pazartesi günü tekrar okullarda eğitim başlayacak.