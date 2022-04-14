14 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Nisan Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

14.04.2022 00:10 01:00 OG Manevra MORDOĞAN TAMAMI, MORDOĞAN KÖRFEZ , MANAL , BÖLGELERI EĞLENHOCA,İNECIK,KÖSEDERE, KAYNARPINAR,AŞAĞIBOYABAĞ,SASKO SITELERI,EŞENDERE,AMBARSEKI,SAIP KÖYÜ,SAIP ALTI, KARABURUN MERKEZ TAMAMI, AKÇAKILISE,BOZKÖY,AZMAK, TEPEBOZ, YENILIMAN,HASSEKI,SARPINCIK,HAMZABÜKÜ,PARLAK,BADEMBÜKÜ,KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN,YAYLA,YAYLA HAVA RADAR KOMUTANLIĞI,

14.04.2022 01:00 03:00 OG Arıza Bakım Onarım "BEYDAĞ İLÇESI HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII"

14.04.2022 01:00 03:00 OG Arıza Bakım Onarım "ÖDEMIŞ İLÇESI GERELI-BALABANLI-KAZANLI MAH OVA MEVKII-KONAKLI-OVAKENT-ÇAMLICA-BOZCAYAKA-MESCITLI-KEMENLER-PIRINÇÇI-BADEMLI-BIÇAKÇI MAHALLELERI"

14.04.2022 01:00 03:00 OG Arıza Bakım Onarım "TIRE İLÇESI YIĞENLI VE KIZILCAAVLU MAHALLELERI OVA MEVKII"

14.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ 8831, 8839, 8840 SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,HAYDAR ALİYEV BLV.,1880 SOKAK VE CİVARI

14.04.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,YILDIZ,MİTHATPAŞA CADDESİ,1888/1,1888/2,1888/4, CEMİ CEREN, ÜNLÜ,8,8/14,1895,1884,1891,1884,8/22,10,8,10/7,10/6,10/8,1888,1889, 1890,1884-1891-10,10/6-10-1889, 8/22-10/8,8-1884 1884-1884/2-1884/8-8/21 SOKAKLAR VE CİVARI,ÖZTAŞ İNŞ.MALZM.,DEÜ DENİZ BİLİMLERİ ENS.

14.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HUZUR MAHALLESİ,TİMURCAN,ESEN,AKARSU,AÇELYA SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,NEDİM ÖKTEM CADDESİ,471,485,642,495 SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,MESERRET,POYRAZ CADDELERİ,529,557,559,668,547,523,557, 531 SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,331,345,343,355, 333,341 SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,ONAT,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,343,384,383,341 SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PEKER MAHALLESİ,5127/1-5131-5137 SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARAKUZU MAHALLESİ, PALAMUT, AKYOL, BADEMLİ, ÇİÇEK, ÇAĞDAŞ 1,, ÇİMENTO, EĞİTİM, FİDAN, OKUL, SAĞLIK, SAKARA, UYSAL, İNÖNÜ BULVARI KÜMESİ SOKAKLAR VE CİVARLARI

14.04.2022 09:00 14:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEREKÖY TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

14.04.2022 09:00 13:00 AG Arıza Bakım Onarım ÇAKABEY MAHALLESI SARNIÇ MEVKII VE ÇEVRESI L-221 A KOLU

14.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALAÇATI MAHALLESI 15030, 15034, 15035, 15043, 15044, 15062, 16147, 16148 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-436

14.04.2022 09:00 14:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma YIĞITLER MAH. YIĞITLER OVASI MENENGEÇ MEVKII VE CIVARLARI

14.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILAR MAHALLESI KAYADIBI SOKAK TR-7

14.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ORTAKÖY MAH PAŞA,ÇIÇEK,ASLANLAR,SOKAK VE PHILSA CADDESI BIRBÖLÜMÜ TR-1

14.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ATATÜRK MAH. 1551,1596,1553,1547,1545,1543,1529,152,1527,1555,1557 SOKAKLAR VE CIVARI

14.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÇAMLIÇAY MAH. 4155,5155,5155/1,1596,5196/1,5217,5221,5222,5222/2,5222/3,5223,5224,5225,5226 SOKAKLARDIR

14.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM MAHALLESİ BANKACILAR, 44, 40, 38, 39, 8, 13, 5, 4, 2 SOKAKLARI VE CİVARLARI

14.04.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1

14.04.2022 09:45 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İĞDELI, AKPINAR, KIBAR, ÖREN, BAHÇEARASI, CEVIZLI, DOĞANCI MAHALLELERI VE ALTINOLUK VE SARIKAYA MAHALLESININ BIR KISMI

14.04.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,ŞEHİT YÜZBAŞI HÜSEYİN OLGUN,ORHAN ŞAİK GÖKYAY -1834/2,1834/1, 1827,1843/3 SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7010,7010/3-4-5-6-7-8-9-10-11,7001,7002,7018,7001/3, 7003/1, 7018/5, 7007,7009,7018,7015,7012,7003,7010,7018,7018/2-3-4-5-6-7-11-12-8-9-10, 7004,7004/4-6-7-11-12-15,7006 SOKAKLAR İLE PINARBAŞI-IŞIKKENT MEZARLIĞI, ERDOĞAN ÇOŞKUN,TAMSAN GIDA,ARİF TEMURTAŞ, BERGAMA YÖRÜKOĞLU,VEDAT SAVAŞ,BERAT PLASTİK,ASLAN ZİRAİ SOĞUK HAVA DEPO,NEJAT PİŞİRİCİ,İZSU POMPA İSTASYONU VE CİVARLARI

14.04.2022 12:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE OKÇULAR MAHALLESİ VE CİVARLARI

14.04.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,POLAT CADDESİ,175,9105/13,175,9105/11,9105/13,9105/14 SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2022 14:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEREKÖY TR-2 TRAFOSU B KOLUNDA

14.04.2022 17:00 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,YILDIZ,MİTHATPAŞA CADDESİ,1888/1,1888/2,1888/4, CEMİ CEREN, ÜNLÜ,8,8/14,1895,1884,1891,1884,8/22,10,8,10/7,10/6,10/8,1888,1889, 1890,1884-1891-10,10/6-10-1889, 8/22-10/8,8-1884 1884-1884/2-1884/8-8/21 SOKAKLAR VE CİVARI,ÖZTAŞ İNŞ.MALZM.,DEÜ DENİZ BİLİMLERİ ENS.

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