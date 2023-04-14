14 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
14 Nisan 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İtalya Seri A Özetler
02:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:00 Futbol Aklı
05:00 Spor Artı
06:00 Portekiz Süper Lig Özetler
06:20 İskoçya Premiership Özetler
06:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:50 İspanya La Liga Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Portekiz Süper Lig Özetler
09:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 İspanya La Liga Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Goller
13:40 İskoçya Premiership Özetler
14:00 TBMM-TV
15:55 Çaykur Rizespor A.Ş. - Sakaryaspor A.Ş.
18:00 Spor Merkezi
19:40 Spor Toto Süper Lig Goller
19:55 İspanya La Liga Goller
20:00 Spor Akşamı
20:25 Altay - Altınordu
22:30 Spor Akşamı
23:00 Başlama Vuruşu