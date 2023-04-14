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14 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

14 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

14 Nisan 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İtalya Seri A Özetler

02:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:00 Futbol Aklı

05:00 Spor Artı

06:00 Portekiz Süper Lig Özetler

06:20 İskoçya Premiership Özetler

06:35 Spor Toto 1. Lig Özetler

06:50 İspanya La Liga Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Portekiz Süper Lig Özetler

09:40 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 İspanya La Liga Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Goller

13:40 İskoçya Premiership Özetler

14:00 TBMM-TV

15:55 Çaykur Rizespor A.Ş. - Sakaryaspor A.Ş.

18:00 Spor Merkezi

19:40 Spor Toto Süper Lig Goller

19:55 İspanya La Liga Goller

20:00 Spor Akşamı

20:25 Altay - Altınordu

22:30 Spor Akşamı

23:00 Başlama Vuruşu

Kaynak: InterSinema.com / TV

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