14 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
14 Nisan 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Review The Masters
01:30 Le Mans 24 Saat
03:30 Bisiklet: Sicilya Turu
05:00 Snooker: Galler Açık
07:00 Bisiklet: Sicilya Turu
08:30 Bol D'or
10:30 Snooker: Galler Açık
12:00 One Day At The Crucible
13:00 Bol D'or
15:00 Bisiklet: Sicilya Turu
17:45 Cycling Show
18:15 Bisiklet: Paris-Roubaix
20:00 Snooker: Galler Açık
22:15 Triatlon
23:00 Bisiklet: Sicilya Turu