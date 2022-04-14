14 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Final

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Süper Lig Yolu

05:30 Sporun Mabetleri

06:00 Taraftar

07:00 Yeni Gün

09:00 Rizespor - İH Konyaspor

11:00 Bein Manşet

12:30 Galatasaray - Adanaspor

13:45 1 Yıldız 10 Gol

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Y. Kayserispor - Ç. Rizespor

14:45 Fenerbahçe - Göztepe

15:15 A. Alanyaspor - FTA Antalyaspor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Farklı Açı

19:30 Kaleci ve Golcü

21:00 Kuşak Çatışması

22:00 Süper Hikayem

23:00 Yeni Nesil Talk Show

InterSinema.com / TV