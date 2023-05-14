14 Mayıs Yurt dışı seçim sonuçları! 2023 Yurt dışı seçim son durum nedir? Yurt dışı oy sonuçları! Yurt dışı seçim sonuçları ne?
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Yurt dışı oy sonuçları merak konusu oldu. Peki, 2023 Yurt dışı seçim son durum nedir? Yurt dışı seçim sonuçları ne? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı oyları merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yurt dışında kullanılan oy sonuçları araştırılıyor. Peki, 2023 Yurt dışı seçim son durum nedir? Yurt dışı oy sonuçları! Yurt dışı seçim sonuçları ne? Detaylar haberimizde...
Saat 21.30 itibarıyla sandıkların yüzde 71'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.97
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43.22
Sinan Oğan yüzde 5.31