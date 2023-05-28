14 Mayıs Tunceli seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tunceli oy oranları! Kılıçdaroğlu Tunceli'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tunceli oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Tunceli'de kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Tunceli'de kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Tunceli'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tunceli oy oranlarını Tunceli geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tunceli oy oranları! Kılıçdaroğlu Tunceli'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE TUNCELİ'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Tunceli genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 80,26; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 16,02; Sinan Oğan yüzde 3,41 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,13 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN TUNCELİ'DE KAÇ OY ALDI?

Tunceli'de yüzde 16,02 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çemişgezek ilçesinden 9.178 oy alarak üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU TUNCELİ'DE KAÇ OY ALDI?

Tunceli'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 80,26 oranıyla Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür ve Merkez ilçesinde 45.457 oy aldı.

SİNAN OĞAN TUNCELİ'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Tunceli'de yüzde 3,41 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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