14 Mayıs Trabzon seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Trabzon oy oranları! Kılıçdaroğlu Trabzon'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Trabzon oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Trabzon'da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Trabzon oy oranlarını Trabzon geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Trabzon oy oranları! Kılıçdaroğlu Trabzon'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE TRABZON'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Trabzon genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31,37; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63,19; Sinan Oğan yüzde 5,98 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,37 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN TRABZON'DA KAÇ OY ALDI?

Trabzon'da yüzde 65,32 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Maçka, Of, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir, Yomra, Şalpazarı, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Düzköy Hayrat, Köprübaşı ve Ortahisar ilçelerinden 349.214 oy alarak üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU TRABZON'DA KAÇ OY ALDI?

Trabzon'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31,37 oranıyla Beşikdüzü ilçesinde 151.435 oy aldı.

SİNAN OĞAN TRABZON'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Trabzon'da yüzde 5,98 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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