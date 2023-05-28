14 Mayıs Tokat seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tokat oy oranları! Kılıçdaroğlu Tokat'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tokat oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Tokat'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Tokat'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Tokat'da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Tokat'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Tokat'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tokat oy oranlarını Tokat geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Tokat oy oranları! Kılıçdaroğlu Tokat'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE TOKAT'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Tokat genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31,37; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63,19; Sinan Oğan yüzde 5,11 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,33 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN TOKAT'DA KAÇ OY ALDI?

Tokat'da yüzde 63,19 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Almus, Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Merkez, Turhal, Zile, Pazar, Yeşilyurt, Başçiftlik ve Sulusaray ilçelerinden 246.880 oy alarak üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU TOKAT'DA KAÇ OY ALDI?

Tokat'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31,37 oranıyla 122.560 oy aldı.

SİNAN OĞAN TOKAT'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Tokat'da yüzde 5,11 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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