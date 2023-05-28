14 Mayıs Sinop seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sinop oy oranları! Kılıçdaroğlu Sinop'ta kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sinop oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sinop'ta kaç oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sinop'ta kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sinop oy oranlarını Sinop geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Sinop (il merkezi), Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli, Kaymakam kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Sinop genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %35,46; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %58,52; Sinan Oğan yüzde %5,24 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,79 oy aldı.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop (il merkezi), Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli, Kaymakam ilçelerinde toplamda %58,52 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop (il merkezi), Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli, Kaymakam ilçelerinde toplamda %35,46 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Sinop'ta toplamda yüzde %5,24 oy aldı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023