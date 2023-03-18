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14 Mayıs seçiminde baraj var mı, kaç? Bu seçimde baraj kaç 7 mi 10 mu? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde baraj kaç olacak_

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14 Mayıs seçiminde baraj var mı, kaç? Bu seçimde baraj kaç 7 mi 10 mu? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde baraj kaç olacak_

Bu seçimde baraj yüzde kaç olacak, yüzde 7 mi 10 mu merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kararları ile Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimi yürürlüğe girdi. Peki, 14 Mayıs seçiminde baraj var mı, kaç? Bu seçimde baraj kaç 7 mi 10 mu? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde baraj kaç olacak?

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Seçim barajı kaç? Bu seçimde baraj yüzde kaç olacak, yüzde 7 mi 10 mu merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kararları ile Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimi yürürlüğe girdi. Peki, 14 Mayıs seçiminde baraj var mı, kaç? Bu seçimde baraj kaç 7 mi 10 mu? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde baraj kaç olacak? Detaylar...

31 Mart 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy çokluğuyla geçen yasa neticesinde bir partinin meclise girebilmesi için gereken seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüldü. Bağımsız adaylar için baraj uygulaması bulunmuyor. Siyasi partiler, meclise girmek için tek başlarına veya diğer siyasi partilerle ittifak içine girerek toplam yüzde 7 oy almak zorunda.

Henüz 2023 Türkiye seçimleri için kesinleşmiş bir seçmen sayısı açıklanmadı fakat seçmen sayısının 60 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. 2018 seçimlerinde seçmen sayısı 56,3 milyondu. 31 Aralık'ta 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'de nüfusa kayıtlı toplam 85.279.553 kişi var. 2022 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre; Türkiye'de 18 milyon 735 bin 111 kişi 0-14 yaş aralığında; 58 milyon 092 bin 773 kişi 15-64 yaş aralığında ve 8 milyon 451 bin 669 kişi ise 65 yaş ve üstü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre 14 Mayıs'taki seçimlere 36 siyasi parti katılacak. Adalet Birlik Partisi. Seçime girecek partiler şunlar olacak: Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi.

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