Seçim gününe az bir süre seçim yasakları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim günü düğün yapılır mı merak konusu oldu. Peki, 14 Mayıs seçim günü düğün olur mu? Seçim günü düğün yapmak yasak mı? Seçim günü yasakları neler? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Seçim günü yasakları araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim günü düğün yapılabilir mi merak konusu oldu. Peki, 14 Mayıs seçim günü düğün olur mu? Seçim günü düğün yapmak yasak mı? Seçim günü yasakları neler? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP), Erdoğan'ın adaylığını destekledi. 24 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'da Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin üyesi olduğu altı muhalefet partisinin kurduğu Altılı Masa'nın adayı 13 Şubat tarihinde yapılacak olan toplantıda kararlaştırması bekleniyordu. Ancak 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle toplantı ertelendi. Millet İttifakı aday belirleme toplantısını 2 Mart tarihinde gerçekleştirdi. 3 Mart tarihinde Meral Akşener, İYİ Parti GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 Mart'taki toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylandığını açıkladı ve İYİ Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi. 3 gün sonra İYİ Parti, CHP ile yaptığı görüşmeler sonrası Altılı Masa'ya yeniden katıldı. Millet İttifakı, 6 Mart 2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecektir. 10 Mayıs tarihi itibariyle seçime 3 gün kalmıştır.