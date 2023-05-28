14 Mayıs Şanlıurfa seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa oy oranları! Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da kaç oy aldı?

Kılıçdaroğlu: 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım

Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa oy oranlarını Şanlıurfa geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ŞANLIURFA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Şanlıurfa genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %36,06; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %62,01; Sinan Oğan yüzde %1,59 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,34 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ŞANLIURFA'DA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir ilçelerinde toplamda %62,01 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞANLIURFA'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir ilçelerinde toplamda %36,06 oy aldı.

SİNAN OĞAN ŞANLIURFA'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Şanlıurfa'da toplamda yüzde %1,59 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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