14 Mayıs Samsun seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Samsun oy oranları! Kılıçdaroğlu Samsun'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Samsun oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da kaç oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Samsun oy oranlarını Samsun geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Samsun genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %31,47; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %62,02; Sinan Oğan yüzde %6,05 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,47 oy aldı.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent ilçelerinde toplamda %62,02 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent ilçelerinde toplamda %31,47 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Samsun'da toplamda yüzde %6,05 oy aldı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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