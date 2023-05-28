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14 Mayıs Sakarya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sakarya oy oranları! Kılıçdaroğlu Sakarya'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

14 Mayıs Sakarya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sakarya oy oranları! Kılıçdaroğlu Sakarya'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

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14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sakarya oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sakarya oy oranlarını Sakarya geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Söğütlü, Taraklı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

Açılan sandık oranına göre, Sakarya genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %27,87; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %64,75; Sinan Oğan yüzde %6,95 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,43 oy aldı.

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Söğütlü, Taraklı ilçelerinde toplamda %64,75 oy aldı.

14 Mayıs Sakarya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sakarya oy oranları! Kılıçdaroğlu Sakarya'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Söğütlü, Taraklı ilçelerinde ederek %27,87 oy aldı.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Sakarya'da yüzde %6,95 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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