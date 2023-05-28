14 Mayıs Rize seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Rize oy oranları! Kılıçdaroğlu Rize'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Rize oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Rize'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Rize'de kaç oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu Rize'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Rize'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Rize oy oranlarını Rize geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Rize (il merkezi), Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Rize genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %22,03; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %72,79; Sinan Oğan yüzde %4,83 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,35 oy aldı.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize (il merkezi), Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar ilçelerinde toplamda %72,79 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize (il merkezi), Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar ilçelerinde ederek %22,03 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Rize'de yüzde %4,83oranına ulaştı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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