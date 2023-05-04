Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülen seçimlere kısa bir süre kaldı. Peki, 14 Mayıs Pazar, seçim günü alkol satışı yasak mı, serbest mi 2023?

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14 Mayıs seçimlerine 10 gün kala bugün bir kısım seçim yasakları başlıyor. Buna göre anket ve kamuoyu araştırmalarının yayınlanması yasak olacak. Seçim günü ise sabah 06.00'dan 24.00'e kadar alkol satışı yasak olacak, düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasına da izin verilmeyecek.Peki, 14 Mayıs Pazar, seçim günü alkol satışı yasak mı, serbest mi 2023?

14 MAYIS PAZAR, SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

• Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

• Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

• Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

• Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

• Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

• YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

• Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

• Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

• Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

• Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.