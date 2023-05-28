14 Mayıs Osmaniye seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Osmaniye oy oranları! Kılıçdaroğlu Osmaniye'de kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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14 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Osmaniye oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Osmaniye'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'de kaç oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu Osmaniye'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Osmaniye oy oranlarını Osmaniye geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Osmaniye (il merkezi), Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Osmaniye genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %30,74; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %62,31; Sinan Oğan yüzde %6,41 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,54 oy aldı.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye (il merkezi), Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale ilçelerinde toplamda %62,31 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye (il merkezi), Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale ilçelerinde ederek %30,74 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Osmaniye'de yüzde %6,41 oranına ulaştı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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