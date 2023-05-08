2023 seçimlerine kısa süre kala vatandaşlar çeşitli soruları merak ediyor. 14 Mayıs günü yapılacak olan seçimler hakkında merak edilenler arasında ise 14 Mayıs okullar tatil mi? 14 Mayıs günü okul var mı yok mu? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde...

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14 Mayıs okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. 14 Mayıs günü Türkiye 2023 seçimlerine gidiyor. Arama motorlarında 14 Mayıs okullar tatil mi? 14 Mayıs günü okul var mı yok mu? sorularını araştırıyor. Seçime kısa süre kalmasıyla beraber merak edilenler arttı. İşte tüm merak edilenler...

14 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs günü Türkiye 2023 seçimlerine gidiyor. Hem seçim olması nedeniyle hem de 14 Mayıs'ın Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle okullar tatil olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."